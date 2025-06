Via alle start-up del futuro | stanziati 78mila euro per i giovani imprenditori

Via alle startup del futuro a Brindisi! Con un investimento di oltre 78.500 euro, il progetto "Youth Brindisi" apre le porte ai giovani imprenditori che vogliono trasformare le proprie idee in realtà. Oggi, nel cuore della città, è stato firmato l'atto di impegno tra l'amministrazione comunale e i talenti locali, segnando un passo importante verso un futuro più innovativo e sostenibile. Questo è solo l'inizio di una nuova era imprenditoriale...

BRINDISI - È stato firmato oggi (20 giugno 2025) a palazzo di città l'atto di impegno tra l'amministrazione comunale e i giovani selezionati nell'ambito del progetto "Youth Brindisi", l'iniziativa che stanzia oltre 78.500 euro per il finanziamento di start-up giovanili. Il programma, finanziato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Via alle start-up del futuro: stanziati 78mila euro per i giovani imprenditori

In questa notizia si parla di: start - euro - giovani - stanziati

Il Comune finanzia 6 start up giovanili con un contributo di oltre 70mila euro - Un passo importante per il futuro! Il Comune della Spezia sostiene l'imprenditorialità giovanile finanziando sei start-up con oltre 70.

Oggi, durante la riunione del Collegio, abbiamo approvato tre iniziative molto importanti per costruire un’Europa più innovativa, connessa e protagonista nel mondo. ?Choose Europe to Start and Scale. Una nuova strategia per sostenere startup e scaleu Vai su Facebook

Via alle start-up del futuro: stanziati 78mila euro per i giovani imprenditori; Fondo impresa femminile; Contributi per le imprese create con il Programma Mip.

Tassa sui rifiuti, aiuti dal Comune Stanziati 250mila euro per giovani e famiglie in difficoltà - Il Comune di Pisa ha deciso di investire 250mila euro per supportare le famiglie che si trovano in diffic ... Riporta lanazione.it

Giovani e lavoro, stanziati 40mila euro per incentivare la formazione professionale - Stanziati ulteriori 40mila euro destinati alle imprese e soggetti REA della provincia di Pisa che intendono ospitare ... Come scrive lanazione.it