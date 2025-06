Veti incrociati addio al terzo mandato Non c’è accordo tra Lega e Forza Italia

Le trattative tra Lega e Forza Italia sul terzo mandato sembrano ormai giunte a un punto di non ritorno, con i leader pronti a decidere oggi al Consiglio dei ministri. La partita si fa sempre più complessa, e l’assenza di spiragli apre uno scenario incerto per il futuro politico. Ma cosa riserverà il destino ai protagonisti di questa intricata alleanza? Solo il tempo potrà dirlo, mentre il gioco è ormai inesorabilmente avviato a una svolta decisiva.

Terzo mandato, partita chiusa. O quasi. L'ultima parola spetta ai leader: ne parleranno oggi a margine del Consiglio dei ministri, sempre che non decidano di dare la partita per persa. Di spiragli in effetti non sembrano esserne rimasti. A dichiarare il fallimento di una trattativa che si è svolta sotto banco nelle ultime settimane è stato ieri all'ora di pranzo il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli: "Per Forza Italia si chiude qui il discorso". La tempistica sembra indicare più il naufragio della contrattazione che non una posizione di principio irremovibile del partito azzurro. Poco prima della sparata di Barelli, infatti, era stato il presidente dei deputati di FdI, Galeazzo Bignami, a eliminare dal tavolo del mercanteggiamento quella che forse era la vera posta a cui mirava Antonio Tajani, lo Ius Italiae: "Sul tema della cittadinanza noi abbiamo preso atto della proposta di FI, non la condividiamo, non fa parte del programma, non riteniamo che si possa andare avanti visto anche il forte consenso degli italiani sulla legge attuale".

