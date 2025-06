Vertice Ginevra Teheran | Favorevoli al dialogo con l' Ue | Trump | Difficile chiedere a Israele di fermare i raid sull' Iran mentre vince

In un quadro internazionale segnato da tensioni e sforzi diplomatici, il vertice di Ginevra e Teheran si fanno portatori di speranze di dialogo con l'UE. Tuttavia, le sfide si intrecciano: mentre Israele intensifica i raid su Gaza, causando vittime innocenti, la regione affronta anche una potente scossa di terremoto nel nord. Un periodo cruciale in cui ogni azione rivela le complessitĂ di un mondo in evoluzione.

Israele colpisce ancora Gaza: spari sulla folla che aspettava gli aiuti, diverse vittime. Forte scossa di terremoto nel nord del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vertice Ginevra, Teheran: "Favorevoli al dialogo con l'Ue" | Trump: "Difficile chiedere a Israele di fermare i raid sull'Iran mentre vince"

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina - Oggi a Palazzo Chigi, Meloni e Merz hanno rafforzato i legami italo-germanici, condividendo posizioni su Gaza e l’Ucraina, con un'intesa sul no all'invio di truppe.

Concluso il vertice di Ginevra, Teheran: "Favorevoli al dialogo con l'Ue" | Forte scossa di terremoto nel nord dell'Iran

Oggi il vertice tra Regno Unito, Germania, Francia e Iran. Il presidente francese: «Israele non colpisca civili e strutture energetiche»

Vertice Ginevra, Iran apre a dialogo ma 'avanti su uranio arricchito'; Israele-Iran, l’Europa prova a mediare ma l’Idf annuncia: “Prepararsi a una guerra prolungata” - Nuova ondata di attacchi israeliani sull’Iran occidentale; Teheran: concessioni, ma non fermeremo l’arricchimento di uranio. Arrestata «spia europea».

Vertice di Ginevra, Iran non chiude dialogo ma "avanti su uranio arricchito" - L'incontro tra la delegazione europea e Teheran riaccende la luce dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Si legge su tg24.sky.it

Israele-Iran, Kallas: “Concordato di mantenere aperta discussione con Teheran” - L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha detto al termine del vertice che si è tenuto a Ginevra: “Abbiamo concordato di discutere ... Secondo msn.com