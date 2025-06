Vertice a Ginevra con Iran Francia Germania e Regno Unito Macron | Presenteremo offerta di negoziato completa sul nucleare

A Ginevra si apre un vertice cruciale tra Iran, Francia, Germania e Regno Unito, con la partecipazione dei ministri degli Esteri e dell'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas. L'obiettivo è presentare un'offerta di negoziato completa sul nucleare, affrontando anche la delicata questione della guerra tra Israele e Iran. Un incontro che potrebbe definire il futuro delle relazioni internazionali e della stabilità regionale. Resta da capire quali saranno le mosse decisive di questa delicata diplomazia.

Presenti i ministri degli Esteri dei vari Paesi oltre che l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas. Sul tavolo la guerra tra Israele e Iran Vertice a Ginevra con Iran, Francia, Germania e Regno Unito.

