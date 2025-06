Vertenza dipendenti di questure e prefetture Sindacati | Posti di lavoro a rischio così si blocca lo sportello immigrazione

In un contesto di crescente incertezza, i sindacati Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil di Ravenna lanciano un allarme urgente: la possibile chiusura dello sportello immigrazione mette a rischio migliaia di posti di lavoro e potrebbe paralizzare servizi essenziali per la comunità. La mobilitazione prosegue, mentre si cerca una soluzione che garantisca sostenibilità e tutela dei diritti di chi opera in prima linea.

Posti di lavoro a rischio e conseguente pericolo di bloccare interi servizi per la comunità. A partire dallo Sportello unico per l'immigrazione. Questo è l'allarme che giunge da Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil di Ravenna che proseguono col percorso di mobilitazione per il personale in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Vertenza dipendenti di questure e prefetture. Sindacati: "Posti di lavoro a rischio, così si blocca lo sportello immigrazione"

