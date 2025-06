Verso la Giostra | bollatura dei cavalli e settimana del quartierista E poi via alle sagre

Venerdì 20 giugno in Aretino si apre con un tripudio di tradizione e divertimento: dalla bollatura dei cavalli alla settimana del quartierista, fino alle entusiasmanti sagre che animano il nostro territorio. Una giornata ricca di eventi da non perdere per vivere appieno le radici culturali e sociali della nostra comunità. Per scoprire tutte le iniziative di oggi, continuate a leggere e partecipate attivamente agli appuntamenti!

Ecco gli eventi di oggi, venerdì 20 giugno, nell'Aretino.

In questa notizia si parla di: sagre - giostra - bollatura - cavalli

