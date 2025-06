Verso la fine della procedura d' infrazione sui pagamenti | il Comune rientra nei parametri del ministero

Verso la conclusione della procedura d'infrazione, il Comune di Viterbo si avvicina a recuperare pienamente la conformità ai parametri del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dopo l’accordo firmato il 31 luglio 2024, le misure correttive stanno già dando i loro frutti, segnando un passo importante verso un futuro finanziario più stabile e trasparente per la comunità. È un risultato che rafforza la fiducia dei cittadini e degli investitori nel nostro territorio.

Si avvia verso una conclusione positiva la procedura d'infrazione avviata nei confronti del Comune di Viterbo per i ritardi nei pagamenti delle fatture. L'accordo, firmato il 31 luglio 2024 con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede misure correttive che hanno già prodotto risultati.

