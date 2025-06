Verso il divertimento | Disneyland Paris parte dal TGV

Verso il divertimento: Disneyland Paris parte dal TGV. Un viaggio in treno che entusiasma tutta la famiglia, trasformando l’andare in vacanza in un’esperienza di gioia fin dal primo momento. Con il comfort e la velocità del TGV INOUI, ogni dettaglio è pensato per rendere il viaggio ancora più speciale. Preparati a partire: il magico mondo di Disneyland ti aspetta, e il percorso sarà solo l’inizio di un’avventura indimenticabile...

Un viaggio in treno che entusiasma tutta la famiglia. Quando si pianifica una vacanza con i bambini, ogni dettaglio conta. La destinazione è importante, certo, ma anche il viaggio può trasformarsi in un momento indimenticabile. È quello che accade salendo a bordo del TGV INOUI, il treno ad alta velocità che collega l'Italia a Disneyland Paris, rendendo il tragitto parte integrante dell'esperienza magica. Appena si arriva in stazione, il treno completamente pellicolato a tema Disney attira gli sguardi e accende l'entusiasmo. Colori vivaci, grafiche ispirate al Disney Music Festival e dettagli curati annunciano un viaggio speciale.

A Disneyland Paris in treno: l'esperienza inizia già in viaggio - Imbarcati sul TGV INOUI da Milano e scopri un viaggio che va oltre il semplice spostamento: Disneyland Paris ti aspetta con un mondo magico ricco di avventure, emozioni e spettacoli mozzafiato.

