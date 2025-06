versione di latino cicerone da record ci parla di amicizia

Nel cuore della letteratura latina, Cicerone ci guida attraverso un'analisi profonda e senza tempo sull'amicizia, un valore fondamentale per la crescita personale e sociale. La sua riflessione, seppur risalente al I secolo a.C., conserva intatta la capacità di parlare ai giovani di oggi, invitandoli a riflettere sulla natura autentica e duratura delle relazioni umane. La sua voce ci invita a riscoprire l’importanza di coltivare amicizie sincere in un mondo spesso sfuggente.

Cigliana* Il brano scelto dal Ministero per questa seconda prova della maturità pare perfettamente consono alle esigenze e alle attese dei tempi attuali e del tutto rispondente ai bisogni dei giovani di oggi: il tema dell'amicizia, infatti, si pone al centro del percorso di maturazione e di crescita dei giovani, ma non sempre viene affrontato con le dovute cautele. Per cui mi pare che il testo proponga una analisi certamente datata al I sec. a.C. ma estremamente attuale perché legata a situazioni oggettive della nostra società moderna: fino a che punto l'amicizia è dipendente dalla nostra debolezza e dalla scarsezza dei nostri mezzi, in modo da poter dare oppure ottenere aiuto e sostegno? Fino a che punto si fonda su sentimenti morali e su una sincera disponibilità a stabilire rapporti veritieri e profondi con gli altri? Il pensiero di Cicerone è chiaro.