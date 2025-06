verona nessuno vuole il bentegodi e il comune cerca soluzioni

Verona si trova di fronte a una sfida cruciale: il destino dello storico stadio Bentegodi è ancora incerto, tra mancanza di progetti concreti e il desiderio di valorizzare il cuore sportivo della città. Dopo aver festeggiato la salvezza in Serie A e con l’addio di Maurizio Setti, il Comune cerca soluzioni innovative per un futuro che possa unire tradizione e innovazione, perché Verona merita uno stadio all’altezza delle sue ambizioni.

Dopo la salvezza conquistata in serie A e il definitivo addio di Maurizio Setti, ex presidente dell’ Hellas Verona e fino a pochi giorni fa consulente per la nuova proprietà Presidio Investors, lo stadio Bentegodi di Verona resta al centro del dibattito cittadino ma anche nazionale perché al momento non ci sono progetti concreti per la sua demolizione e ricostruzione in vista di Euro 2032. L’amministrazione comunale ha dichiarato di voler procedere con interventi di adeguamento e manutenzione, senza presentare proposte progettuali per un nuovo impianto. Il bando comunale per raccogliere manifestazioni di interesse in merito alla realizzazione di un nuovo stadio è scaduto il 10 marzo 2025 senza ricevere proposte idonee. 🔗 Leggi su Quifinanza.it