Veroli Veraviglioso festival 2025

Veroli Veraviglioso Festival 2025 trasforma le serate estive in un mondo di magia e meraviglia. Per tre notti incantate, il centro storico si accende di luci, suoni e emozioni, creando un’atmosfera fiabesca per grandi e piccini. Tra spettacoli, musica e sorprese, l’evento invita le famiglie a immergersi in un sogno condiviso, riempiendo le vie di allegria e stupore. Un’esperienza da vivere e ricordare.

Veroli – Un evento “Veraviglioso” vero festival per i più piccoli - artistica del festival del teatro di strada dei Fasti Verolani che sarà ripreso quest’anno dopo le due forzate sospensioni causa Covid, ed organizzato ... Segnala tunews24.it

Veroli, al via la IV edizione del festival Veraviglioso - «Festival come Veraviglioso sono la dimostrazione di quanto la cultura, nella sua accezione più ampia, sia di tutti e per tutti – conferma nelle sue dichiarazioni il sindaco Germano Caperna – Si ... Riporta tunews24.it