Verdone lancia un libro alla prof e viene bocciato | ‘Mio padre mi consolò portandomi a vedere i Beatles a Roma’

Nel suo nuovo libro, Carlo Verdone rivela un episodio inaspettato della sua giovinezza: una bocciatura per cattiva condotta che si trasformò in una lezione di vita grazie alla saggezza del padre. Quel gesto impulsivo – portarlo a vedere i Beatles a Roma nel 1965 – cambiò il suo destino e gli insegnò il valore delle seconde possibilità. Un ricordo che dimostra come anche le sconfitte possano aprire strade meravigliose.

Carlo Verdone racconta un episodio sconosciuto della sua giovinezza: una bocciatura per cattiva condotta al liceo si trasformò in una lezione di vita grazie al padre, che seppe trasformare la punizione in un momento unico e formativo portandolo a vedere i Beatles a Roma nel 1965 Verdone: un gesto impulsivo che cambiò il corso dell’anno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Carlo Verdone bocciato per aver lanciato un libro alla prof: “I miei genitori si arrabbiarono, poi mio padre mi consolò portandomi ai Beatles a Roma” - Carlo Verdone rivela un episodio inedito che svela il suo lato più autentico e umano. Ricordando un momento di giovinezza, l’attore e regista romano racconta come, dopo essere stato bocciato per aver lanciato un libro alla professoressa, i suoi genitori si arrabbiarono, ma poi suo padre lo consolò portandolo ai Beatles a Roma.

Carlo Verdone: “Ho tirato un libro alla prof di matematica perché mi aveva sequestrato un’antologia di letteratura, fui bocciato” - L’attore e regista Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha raccontato uno strano aneddoto relativo alla sua esperienza a scuola. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Verdone: “Io, mio padre e i Beatles. A quel concerto vidi il nuovo mondo” - Il 28 giugno del 1965 l’attore era allo spettacolo evento di Roma: i Fab Four tra la folla in delirio e l’assalto dei fan ... Riporta repubblica.it