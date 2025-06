Verde Speranza | campagna Coop per la prevenzione e la cura oncologica | raccolti i primi 6 mila euro

Verde Speranza è la splendida iniziativa di Coop che, con passione e solidarietà, sostiene la prevenzione e la cura oncologica in tutta Italia. Attraverso la vendita di piantine speciali, ogni acquisto si trasforma in un gesto di speranza, contribuendo concretamente alla raccolta fondi. In appena pochi mesi, sono stati già raccolti 6.000 euro, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. Un piccolo gesto, un grande impatto: perché la speranza cresce anche grazie a noi.

Si chiama “Verde Speranza” la campagna che Coop promuove in tutta Italia per sostenere la prevenzione e la cura oncologica. La vendita di specifiche piantine della campagna, contrassegnate da una etichetta che riporta il logo e la grafica del progetto, consente di destinare un euro per ciascuna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Verde Speranza": campagna Coop per la prevenzione e la cura oncologica: raccolti i primi 6 mila euro

