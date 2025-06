Verde e nuovo look in piazza Mameli parte la riqualificazione | parcheggio chiuso fino a settembre

L'estate inizia con un volto tutto nuovo per piazza Mameli: verde, asfalto drenante e un restyling completo trasformeranno l'area, offrendo uno spazio più bello e sostenibile. Tuttavia, i residenti e i visitatori dovranno fare i conti con la temporanea chiusura del parcheggio, prevista fino a settembre. Una sfida estiva che prepara il terreno a un futuro più verde e funzionale per tutti.

Arrivano verde, nuovo asfalto drenante e un nuovo look complessivo per il parcheggio della piazza. Ma nel frattempo i posti auto verranno a mancare per tutta l'estate. Partono lunedì i lavori di riqualificazione di piazza Mameli, che comporteranno la chiusura del parcheggio fino al 12 settembre.

