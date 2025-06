verbano da scoprire i castelli di cannero

Il Lago Maggiore è un tesoro di incomparabile fascino, capace di incantare ad ogni sguardo. Dai suggestivi Isole Borromee alla maestosa Rocca di Angera, ogni angolo narra storie antiche e meraviglie naturali. E ora, con l’arrivo dei Castelli di Cannero, questa meraviglia si arricchisce di una nuova gemma sulla sponda piemontese, pronta a sorprendere e affascinare ancora di più i visitatori. Per scoprire questa affascinante testimonianza di storia e natura, preparatevi a immergervi in un viaggio ind

di Roberto Canali Il Lago Maggiore è uno scrigno di rara bellezza che non finisce mai di stupire. Dalle Isole Borromee alla Rocca di Angera, passando per il Parco Pallavicino di Stresa e il Parco Mottarone con i suoi 500 ettari di boschi, sono tanti i luoghi degni di visita ai quali dalla prossima settimana si aggiungerà una nuova gemma: i Castelli di Cannero, sulla sponda piemontese del lago al confine con la Svizzera. Dopo un imponente restauro proseguito per alcuni anni i Castelli si mostreranno in tutta la loro bellezza il prossimo 28 giugno, grazie alla famiglia Borromeo che ha trasformato la fortezza lacustre del Quattrocento in un museo multimediale grazie alla tecnologia e a un restauro certosino, durato oltre un decennio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it