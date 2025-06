Venezuela sostenitori di Maduro in piazza per l’Iran | il video della manifestazione

In una vibrante dimostrazione di solidarietà, i sostenitori di Maduro hanno invaso le strade di Caracas per supportare Iran, Palestina e la pace regionale. Tra bandiere iraniane e immagini dell’Ayatollah Khamenei, manifestanti e funzionari si sono uniti in un gesto deciso di alleanza. Un evento che sottolinea come la politica internazionale si intrecci profondamente con le piazze venezuelane, lasciando emergere tensioni e alleanze strategiche ancora da definire.

In Venezuela i sostenitori del presidente Nicolas Maduro sono scesi giovedì nelle strade di Caracas a sostegno dell’Iran, dei palestinesi e della pace nella regione. I manifestanti, molti dei quali dipendenti del settore pubblico, hanno marciato in solidarietà con l’Iran, sventolando bandiere iraniane e portando immagini dell’Ayatollah Ali Khamenei. Hanno marciato anche alti funzionari venezuelani e diversi diplomatici iraniani, guidati dall’ambasciatore iraniano in Venezuela, Ali Chegni. “Il governo e il popolo venezuelano sono nostri amici nei momenti di difficoltà e di felicità”, ha detto Chegni alla folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, sostenitori di Maduro in piazza per l’Iran: il video della manifestazione

