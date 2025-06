Venezia e le epidemie nella storia una mostra in Fondazione Cini

Scopri come Venezia ha affrontato epidemie e crisi sanitarie nel corso dei secoli in una mostra affascinante alla Fondazione Giorgio Cini. Attraverso documenti storici, installazioni immersive di Studio CamerAnebbia e innovativi strumenti di intelligenza artificiale, questa esposizione rivela gli aspetti meno noti della cittĂ durante le grandi pandemie. Un percorso che unisce passato e presente, approfondendo il rapporto tra democrazia e pandemie. Non perdere questa straordinaria occasione di riflessione e scoperta.

Milano, 20 giu. (askanews) – Raccontare le epidemie attraverso i documenti della storia veneziana e una installazione dello studio camerAnebbia, oltre che con le applicazioni di intelligenza artificiale ai dati storici di Venice Long Data. Alla Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio, nella Biblioteca della Longhena, apre al pubblico la mostra “Venezia e le epidemie”, che si inserisce nel percorso tematico “Democrazia e pandemie” della Fondazione. “Stiamo vivendo un periodo dove i cambiamenti di leadership e geopolitiche sono giganteschi – ha detto ad askanews il presidente della Fondazione Cini, Gianfelice Rocca – e quindi dobbiamo ancora capire le nuove leadership come si comporteranno a livello globale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: epidemie - venezia - storia - mostra

Le epidemie e la risposta di Venezia: una mostra alla Fondazione Cini http://dlvr.it/TLRgJm http://genteveneta.it Vai su X

La mostra “Il Poema della vita umana” di Giulio Aristide Sartorio, ospitata a Ca’ Pesaro a Venezia dal 16 maggio al 28 settembre 2025, rappresenta un'immersione nei grandi temi esistenziali come luce, tenebre, amore e morte. Sartorio, figura centrale del Sim Vai su Facebook

Venezia e le epidemie nella storia, una mostra in Fondazione Cini; Le epidemie e la risposta di Venezia: una mostra alla Fondazione Cini; Venezia e le epidemie: imperdibile mostra racconta la Serenissima tra salute pubblica, fede e innovazione.

Le epidemie e la risposta di Venezia: una mostra alla Fondazione Cini - È riconosciuto dagli storici come la Serenissima fosse uno stato all’avanguardia in molti campi della vita economica, istituzionale, sociale e culturale. Come scrive genteveneta.it

Venezia e le epidemie: imperdibile mostra racconta la Serenissima tra salute pubblica, fede e innovazione - Venezia e la peste ma non solo: dal 20 giugno al 19 dicembre 2025, alla Biblioteca del Longhena, un viaggio tra le pandemie della storia ... Da lavocedivenezia.it