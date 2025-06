Venezia 2025 | The Smashing Machine e After the Hunt tra i probabili titoli in programma

La 82esima Mostra del Cinema di Venezia si avvicina, promettendo un'edizione ricca di emozioni e anteprime imperdibili. Tra i titoli più attesi ci sono "Venezia 2025: The Smashing Machine" e "After the Hunt", pronti a catturare l'attenzione di pubblico e critica. Questa selezione di pellicole promette di sorprendere e coinvolgere, rendendo il festival un appuntamento da non perdere. Prepariamoci a vivere un'esperienza cinematografica indimenticabile, perché il futuro del cinema si sta scrivendo proprio a Venezia.

Il sito di Variety ha condiviso nuove anticipazioni sull'atteso programma della 82esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che prenderà il via il 27 agosto. La 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia prenderà il via il 27 agosto e le fonti di Variety hanno condiviso le prime anticipazioni sui film che dovrebbero essere in programma. Tra i titoli che sembrano destinati ad avere un'anteprima al festival ci sono ad esempio The Smashing Machine, sulla vita del campione UFC Mark Kerr, e After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino. I primi titoli quasi certamente in arrivo a Venezia Gli appassionati di cinema dovranno aspettare un mese prima di scoprire i titoli in programma in questa edizione, guidata ancora una volta dal direttore artistico Alberto .

