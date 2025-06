Venezia 2025 i primi titoli che potrebbero essere alla Biennale | da Guadagnino a Lanthimos

A un mese dalla presentazione del programma del Lido, Venezia 2025 si prepara a stupire il pubblico con una selezione di titoli che promettono di essere di grande impatto. Tra i nomi più attesi spiccano Gillo Guarnino e Yorgos Lanthimos, pronti a conquistare la scena internazionale. Con star come Dwayne Johnson, Emily Blunt, Julia Roberts e Andrew Garfield, l’edizione promette di essere un vortice di emozioni e premi, confermando Venezia come il palcoscenico ideale per il cinema di eccellenza.

A un mese dalla presentazione del programma del Lido, il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera sta correndo contro il tempo per allestire l'82esima edizione del festival di Venezia, i cui calendari sono ancora in fase di definizione. Ma è chiaro che non mancheranno i titoli di grande richiamo che rendono Venezia un palcoscenico privilegiato per la stagione dei premi.

