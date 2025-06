Venerdì nero per i trasporti sciopero blocca treni e bus Disagi negli aeroporti

Venerdì nero per i trasporti italiani: treni e autobus fermati, disagi negli aeroporti e lunga attesa per i pendolari. La protesta, che prosegue fino alle 21, mette alla prova la pazienza di tutti, da chi viaggia per lavoro a chi pianifica le vacanze. Restate con noi per aggiornamenti e eventuali alternative di spostamento.

Venerdì nero per gli spostamenti: fermi treni e autobus, disagi anche negli aeroporti. Prosegue fino alle 21 lo sciopero dei trasporti. Servizio di Alessio Orlandi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Venerdì nero per i trasporti, sciopero blocca treni e bus. Disagi negli aeroporti

In questa notizia si parla di: venerdì - nero - trasporti - sciopero

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia - Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

Ultimi aggiornamenti sul "venerdì" nero" dei trasporti.... https://ilgiornale.it/news/attualit/sciopero-20-giugno-orari-e-ultimi-aggiornamenti-treni-bus-e-2497717.html?scid=IH_TDEONQ&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=newsfeed_ilg&id Vai su X

Bus, treni e aerei: oggi possibile venerdì nero per i trasporti. È in programma lo sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub, Fisi e Flai con diverse motivazioni, dai rinnovi contrattuali, alla richiesta di investimenti su sanità, scuola, trasporti, welf Vai su Facebook

Venerdì difficile per i trasporti, sciopero indetto da Usb, Sgb e Cub, Fisi e Flai fino alle 21; Sciopero dei trasporti 20 giugno 2025, sarà un venerdì nero. A rischio bus, metro, tram, treni e aerei; Oggi è sciopero dei trasporti, Roma si prepara a un venerdì nero.