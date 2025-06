Vendita illecita di testi scolastici e parascolastici Terzi scrive al Ministro Giuseppe Valditara

In un contesto in cui le segnalazioni sulla vendita illecita di testi scolastici e parascolastici crescono vertiginosamente, è fondamentale agire con decisione. Antonio Terzi, presidente del SIL e di Confesercenti Bergamo, ha deciso di scrivere direttamente al Ministro Giuseppe Valditara per denunciare queste pratiche scorrette e tutelare studenti e genitori. È ora di fare luce su questo fenomeno e ripristinare la trasparenza nel settore scolastico.

Bergamo. Le segnalazioni aumentano, sia in Bergamasca sia in altre province d'Italia, e così Antonio Terzi, presidente Nazionale del SIL – Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai – e presidente di Confesercenti Bergamo ha deciso di informare direttamente il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara rispetto a quanto messo in atto da alcuni rappresentanti delle case editrici della scolastica, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di I grado. La lettera spiega: "L'attività di alcuni promotori editoriali non si limita alla promozione dei testi al corpo docente, ma convincono il personale scolastico ad intermediare direttamente o indirettamente, la vendita dei libri adottati per poi distribuire i testi nelle classi.

Prosegue la vendita illecita di testi scolastici e parascolastici. Antonio Terzi, presidente del SIL – Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai – scrive al Ministro Giuseppe Valditara

