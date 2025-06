Veleso cantiere irregolare | sospesi i lavori e sanzioni per oltre 14mila euro

Una mattinata intensa a Veleso, dove i controlli dei carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como hanno portato alla sospensione dei lavori e a sanzioni superiori a 14.000 euro. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel settore edilizio. La lotta all’illegalità nei cantieri continua: la legalità è un impegno di tutti.

