Veicolo in fiamme in A1 nel Piacentino fino a 11 km di coda

In un venerdì nero segnato da scioperi e ritardi, l’incendio di un veicolo sull’autostrada A1 tra Piacenza e Fidenza aggrava ulteriormente il caos, creando 11 km di coda in direzione Bologna. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre vigili del fuoco, soccorsi e forze dell’ordine lavorano senza sosta per risolvere questa emergenza. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché ogni minuto conta in queste circostanze.

Al venerdì nero per lo sciopero dei trasporti e per i ritardi sulla linea dei treni AV tra Firenze e Bologna si aggiunge un traffico bloccato sull'autostrada A1 Milano-Napoli - dalle 18 circa - per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono 11 chilometri di coda. È in corso l'intervento di vigili del fuoco, soccorsi, Polizia stradale e il personale della Direzione del secondo Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia sulla lunga percorrenza, da Milano verso Bologna, Autostrade consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste, in direzione Venezia e immettersi sulla A22 del Brennero in direzione Modena, per poi proseguire in A1 verso Bologna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Veicolo in fiamme in A1 nel Piacentino, fino a 11 km di coda

