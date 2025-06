Variazioni a sosta e circolazione da lunedì

Arezzo si prepara a un'intensa settimana di lavori stradali, con modifiche temporanee alla circolazione per garantire la sicurezza e il buon svolgimento delle operazioni. Dal 23 al 27 giugno, residenti e automobilisti dovranno prestare attenzione alle variazioni di sosta e senso unico, che coinvolgono diverse vie della città. Scoprite nel dettaglio come pianificare i vostri spostamenti e affrontare senza stress le novità in arrivo. Sempre...

Arezzo, 20 giugno 2025 – Lavori stradali da lunedì 23 giugno: fino a martedì 24 in orario 8:30 – 18:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pellicceria e in via dei Palagi, compresi i veicoli autorizzati. Fino a venerdì 27 giugno, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso per 20 metri di carreggiata dal civico 48 di Tregozzano in orario 8:30 – 17:30. Sempre l’intera settimana sarà interessata dal rifacimento della segnaletica orizzontale con istituzione del divieto di sosta tra le 7:00 e le 20:00 in base a dove verranno eseguiti i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Variazioni a sosta e circolazione da lunedì

