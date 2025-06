Varenna e la tassa di sbarco contro l’iperturismo | nel mirino i visitatori di giornata

Varenna si prepara a introdurre una tassa di sbarco per contrastare l'iperturismo e preservare il suo incantevole paesaggio. Il sindaco Mauro Manzoni punta a scoraggiare le visite mordi e fuggi, destinando gli introiti alla tutela ambientale e alla gestione del traffico. Un'idea che mira a proteggere il cuore della città , assicurando un equilibrio tra accoglienza e sostenibilità . La sfida è riuscire a far convivere turismo e rispetto per il territorio, senza perdere il suo fascino autentico.

Varenna (Lecco) – Una tassa di sbarco. A chiedere di poter riscuotere il balzello dalle orde di turisti mordi e fuggi che ormai quotidianamente invadono Varenna, è il sindaco Mauro Manzon i. Gli incassi servirebbero per porre rimedio ai disastri che si lasciano alle spalle: spazzatura ovunque, ressa, traffico. “Paradossalmente costa di più gestire chi poi porta pochi benefici economici in paese – spiega il primo cittadino -. Sono i visitatori di giornata, che non pagano la tassa di soggiorno perché non pernottano, spesso nemmeno pranzano o cenano perché i prezzi non sono sempre abbordabili e quindi magari si portano il pranzo al sacco da casa lasciando poi però qui i rifiuti, parcheggiano ovunque, creano problemi di sovraffollamento e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varenna e la tassa di sbarco contro l’iperturismo: nel mirino i visitatori di giornata

varenna - tassa - sbarco - visitatori

