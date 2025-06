Vantaggi e svantaggi della donkbet La nostra analisi

Scopriamo insieme i vantaggi e gli svantaggi della donk bet, una strategia spesso fraintesa e sottovalutata. Un tempo considerata rischiosa e poco raccomandabile, questa giocata sta conquistando una nuova reputazione come contromossa efficace contro la continuation bet. Analizzeremo come e quando utilizzarla al meglio, per trasformare una mossa "strana" in un’arma potente nel nostro arsenale di poker.

Per molto tempo, questo genere di giocata, veniva vista in maniera estremamente negativa. In pochi la consigliavano ma nel corso degli anni è cambiata la visione strategica di questa puntata "strana" che potremmo far rientrare nelle contromosse efficaci per prevenire una continuation bet.

