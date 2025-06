Valvisciolo in festa | quattro giorni di musica gastronomia e celebrazioni religiose

Immergiti nell’atmosfera unica di Valvisciolo in Festa, quattro giorni ricchi di musica, gastronomia e spiritualità presso l’Abbazia di Valvisciolo. In occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, la comunità si unisce per celebrare tradizioni antiche e creare momenti di condivisione indimenticabili. Dal 26 al 29 giugno, non perdere questa straordinaria occasione di divertimento e devozione: un evento che unisce cuore e allegria per tutta la famiglia.

In occasione della festa di Sant’Antonio da Padova tornano presso l’Abbazia di Valvisciolo quattro giorni di celebrazioni religiose e laiche per offrire momenti di incontro e divertimento alla comunità. Dal 26 al 29 giugno infatti si terrà Valvisciolo in Festa, la manifestazione organizzata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Valvisciolo in festa: quattro giorni di musica, gastronomia e celebrazioni religiose

In questa notizia si parla di: valvisciolo - festa - quattro - giorni

Valvisciolo in festa: quattro giorni di musica, gastronomia e celebrazioni religiose; A Sermoneta festa della Befana e ultimi eventi natalizi; Valvisciolo celebra San Bernardo con quattro giorni di festa.

Quattro giorni di festa tra spettacoli - Quattro giorni per cucire l'impegno sociale a favore degli immigrati con l'arte, il teatro, la scrittura, il racconto, ma anche la festa, il passare del tempo insieme a chi ha fatto un lungo ... Segnala milano.repubblica.it