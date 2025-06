Valutare in modo equo il valore degli immobili all’asta Intervista al senatore Sallemi

Immagina un sistema di aste immobiliari più rapido, trasparente e giusto, dove ogni proprietà riceve una valutazione oggettiva e accurata. È questa la sfida che il senatore Salvatore Sallemi di Fratelli d’Italia ha deciso di affrontare con un nuovo provvedimento approvato dal Senato. Ma come si può velocizzare la vendita delle case all’asta senza sacrificare la loro valutazione? Scopriamolo insieme.

Velocizzare i tempi alle volte biblici della vendita degli immobili finiti all'asta e, allo stesso tempo, assicurare che la loro valutazione sia quanto più possibile oggettiva. È questo, in sintesi, l'obiettivo di un provvedimento presentato dal senatore Salvatore Sallemi di Fratelli d'Italia approvato martedì dall'aula del Senato. Senatore Sallemi, in cosa consiste la sua iniziativa?

Disegno di Legge sulle esecuzioni immobiliari.

