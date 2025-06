Valditara replica a Sala sui fondi per Milano | 550 milioni investiti il caldo deve avergli fatto un brutto scherzo al sindaco

Il dialogo infuocato tra il sindaco Sala e il governo Meloni si arricchisce di un nuovo capitolo, con Valditara che risponde alle critiche sul finanziamento di 550 milioni destinati a Milano. La polemica tra politica locale e nazionale si accende, dimostrando quanto le questioni di investimento possano diventare terreno di scontro acceso. Ma qual è il vero impatto di questi fondi sulla città? Scopriamolo insieme.

La polemica tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governo Meloni si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le critiche mosse dal primo cittadino durante un evento del Pd, accusando l'esecutivo di aver fatto "poco o nulla" per la città, arriva la replica piccata del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

