Valditara replica a Beppe Sala | i numeri che sbugiardano il sindaco Pd

Il confronto tra Valditara e Sala si infiamma, portando alla luce numeri e dati che smentiscono le accuse del sindaco milanese. Mentre Sala critica il governo e i suoi ministri, l’ex ministro replica con fermezza, smontando le sue affermazioni e rilanciando la verità sui meriti e le azioni concrete del suo operato. In un clima di tensione politica crescente, è ora di scoprire chi porta davvero i numeri dalla parte dei fatti.

"Non sei mai venuta a Milano, e poi nel 2027 verrai a chiedere voti? Ma con che faccia?". Beppe Sala, ospite di un evento Pd, attacca frontalmente Giorgia Meloni e il governo ("Ai ministri e sottosegretari milanesi dico che sono colpevoli. Colpevoli di non aver fatto un tubo per questa città") ma arriva a stretto giro di posta la replica, dettagliata, di Giuseppe Valditara. "Il caldo deve aver fatto un brutto scherzo a Giuseppe Sala che ieri, con poche e velenose battute, ha perso l'aplomb istituzionale per assumere le vesti del militante di sezione. Se non fosse stato il caldo, dovremmo pensare che non conosce la realtà della città che amministra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Valditara replica a Beppe Sala: i numeri che sbugiardano il sindaco Pd

