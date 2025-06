Valdichiana On The Move La cultura in mostra con le fotografie di Laura Pannack

Valdichiana On The Move invita a scoprire la bellezza e l’anima di questa terra attraverso le emozionanti fotografie di Laura Pannack. Nel cuore delle celebrazioni di Valdichiana2025, Capitale Toscana della Cultura, questo progetto artistico si propone di catturare i momenti più autentici e suggestivi del territorio, rendendo omaggio alla sua storia e al suo spirito vibrante. La mostra, affidata alla...

Nel quadro del ricco calendario di iniziative per Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura, prende il via uno dei progetti artistici più significativi del programma culturale dell’anno: Valdichiana On The Move, un percorso visivo ideato dall’associazione culturale Onthemove e dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, realizzato per conto dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. La mostra, affidata alla sensibilità artistica della fotografa britannica Laura Pannack, sarà inaugurata sabato 28 giugno alle ore 18:00 presso il Centro Visite del Lago di Montepulciano, e sarà visitabile liberamente fino al 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valdichiana On The Move. La cultura in mostra con le fotografie di Laura Pannack

In questa notizia si parla di: valdichiana - move - cultura - mostra

Valdichiana On The Move. La cultura in mostra con le fotografie di Laura Pannack; Valdichiana 2025; Cortona On The Move 2025: la fotografia come linguaggio della riconciliazione.

Valdichiana On The Move. La cultura in mostra con le fotografie di Laura Pannack - Alla sua macchina fotografica il compito di esplorare e raccontare attraverso il proprio sguardo, l’identità dei dieci comuni . lanazione.it scrive

Valdichiana 2025 capitale toscana cultura: un anno di eventi - di titolate realtà culturali, come Accademia Musicale Chigiana e Accademia nazionale Siena Jazz per la musica, Cortona On The Move per la fotografia. Lo riporta msn.com