Valdicastello è qui la festa Il paese celebra il patrono

Valdicastello 232 si anima con la festa dedicata a San Giovanni, il patrono della frazione. Nato quasi per gioco due anni fa, il comitato parrocchiale ha trasformato questa idea in un evento di grande successo, superando le aspettative. L’entusiasmo cresce giorno dopo giorno, culminando in una tre-giorni ricca di tradizioni e momenti speciali di fronte alla storica pieve. Era arrivato il momento di celebrare con tutta la comunità questa festa tanto attesa...

L'idea di costituire un comitato parrocchiale è nata due anni fa, quasi per gioco e in modo spontaneo, ma i frutti finora raccolti sono andati oltre le più rosee previsioni. Per questo a Valdicastello c'è molto entusiasmo per la tre-giorni che si terrà da oggi a domenica di fronte alla storica pieve. Si tratta della festa dedicata a San Giovanni, patrono della frazione al quale è infatti intitolata (insieme a Santa Felicita) la stessa pieve. Era stato il compianto parroco don Marco a istituire tempo fa la " Sagra del tordello ", poi la manifestazione ha subìto un lungo stop e ora, per il terzo anno di fila, la tradizione ritorna grazie alla volontà di padre Giustino e il fondamentale supporto del comitato.

