Val Bidente torna ’ARTEria Sp4’

La Val Bidente si anima di nuove opportunità con il progetto “ARTEria SP4”, un'iniziativa che celebra la ricchezza del territorio attraverso arte, musica e sport. Promuovere borghi e tradizioni locali significa valorizzare l’identità e il patrimonio, creando eventi che lasciano il segno nel cuore di tutti. Come Regione, siamo orgogliosi di sostenere questa brillante iniziativa, portando avanti un percorso di crescita culturale e turistica che farà brillare questa splendida valle.

"La cultura è la nostra più importante struttura. La bellezza, il territorio, i borghi e la loro identità, da promuovere attraverso arte, musica, cultura e sport con eventi che lasciano il segno come ‘ARTEria SP4’ sono la strada giusta intrapresa da Dai de jazz e dai quattro comuni della Val Bidente. Come Regione daremo il nostro sostegno a questa rassegna di qualità". Così l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni nel suo intervento al chiostro di Pianetto (Galeata) in occasione della presentazione di ‘ARTEria SP4. Musica e arte nella Val Bidente’. Intervento preceduto e seguito da quelli del presidente di Dai de jazz Mauro Picci, del direttore artistico Jacopo Guidi e del vice presidente Alberto Antolini, della sindaca di Galeata Francesca Pondini, della vice sindaca di Civitella Stefania Marchi, dell’assessora alla cultura di Santa Sofia Chiara Bellini, dal direttore di Alea Ambiente Gianluca Tapparini e dal gestore della Campanara Roberto Casamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it