Va al cimitero di Lodi a pregare per i suoi cari defunti e viene spintonato e rapinato

Un tranquillo pomeriggio al cimitero di Lodi si è trasformato in un incubo per un anziano di 76 anni, vittima di una rapina sconvolgente. Mentre pregava e rendeva omaggio ai suoi cari, il silenzio è stato spezzato dalla violenza di un aggressore, lasciando la comunità sgomenta e le indagini in corso per fare luce su questo grave episodio. Un evento che ci ricorda quanto la sicurezza possa essere fragile, anche nei luoghi più sacri.

Lodi, 20 giugno 2025 – Anziano rapinato al cimitero di Lodi, indagini in corso sul grave episodio. È stata grande la paura per un anziano, V.V. di Lodi, 76 anni, finito nel mirino di almeno un rapinatore. L’agguato è stato teso al cimitero lodigiano del quartiere Riolo, in via Magistrato Antonino Caponnetto. L’uomo, alle 16 di oggi 20 giugno, si trovava infatti al campo santo per fare visita ai propri cari defunti, quando si è imbattuto in uno sconosciuto. Quest’ultimo avrebbe cercato di strappargli con le mani la catena in oro che aveva al collo ma il pensionato, notate le intenzioni, ha cercato inizialmente di difendersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Va al cimitero di Lodi a pregare per i suoi cari defunti e viene spintonato e rapinato

