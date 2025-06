Va a scuola per l’esame e viene investito da un' auto | grave un 14enne

Un giovane studente di 14 anni stava andando a scuola per sostenere gli esami quando, questa mattina ad Ancona, è stato coinvolto in un incidente grave in via Flavia. Investito da un'auto intorno alle 9.30, l'impatto violento ha richiesto un immediato intervento sanitario. Trasportato d'urgenza in ospedale con un codice di massima urgenza, la comunità si stringe al suo fianco in attesa di aggiornamenti.

ANCONA - Uno studente è stato investito questa mattina in via Flavia, mentre andava a scuola per sostenere gli esami. Si tratta di un 14enne. È successo attorno alle 9.30. A investirlo è stata un'automobile. Un impatto violento. Lo studente è stato portato in ospedale con un codice di massima.

