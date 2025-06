Va a fare una visita e ha uno shock anafilattico | muore 65enne

Una tragedia scuote Sinnai, nella provincia di Cagliari, dove una donna di 65 anni ha perso la vita in circostanze ancora sconosciute. Durante una visita medica, avrebbe subito uno shock anafilattico improvviso, lasciando tutti sgomenti e sollevando interrogativi sulla dinamica dell’incidente. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano per chiarire ogni dettaglio. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Tragedia in un ambulatorio medico a Sinnai, nella città metropolitana di Cagliari. Una donna di 65 anni è morta presumibilmente per uno shock anafilattico. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata. La donna era andata dal medico perché non si sentiva bene e durante la visita sarebbe andata in shock. Non è chiaro se in ambulatorio abbia ingerito dei farmaci o le sia stata praticata una puntura.

