Va a fare il bagno in mare e muore sotto gli occhi del figlioletto di 7 anni

Una giornata di relax e svago si è trasformata in un tragico incubo a Porto San Giorgio, dove Alessandro Vella, 52 anni, ha perso la vita sotto gli occhi del suo ragazzino di 7 anni durante un bagno in mare. Un dramma che scuote l’intera comunità e solleva ancora più domande sulla sicurezza in spiaggia. La tragedia si è consumata nel tratto tra lo chalet Tropical ed Elvezio, lasciando un dolore indelebile.

Porto San Giorgio (Fermo), 20 giugno 2025 - Doveva essere un pomeriggio spensierato insieme alla famiglia e invece, quel bagno in mare, si è trasformato in tragedia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio nel tratto di spiaggia di Porto San Giorgio compreso tra lo chalet Tropical ed Elvezio. Erano da poco passate le 19,30 quando Alessandro Vella, 52 anni, di Porto San Giorgio, vista la calura della giornata, è andato in acqua insieme al figlioletto di 7 anni per trovare refrigerio. I due si sono allontanati dalla battigia, spingendosi in mare per una trentina di metri e poi ancora fino ad arrivare nei pressi della scogliera frangiflutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va a fare il bagno in mare e muore sotto gli occhi del figlioletto di 7 anni

In questa notizia si parla di: anni - bagno - mare - figlioletto

Jamie Lee Curtis: "Ecco perché ho promosso per anni collant e yogurt che ti fanno andare in bagno" - Jamie Lee Curtis, icona di Hollywood, ha sorpreso il pubblico con il suo impegno nella promozione di collant e yogurt.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Lido Estensi dove Aymane Ed Dafal un ragazzino di 16 anni è annegato all'altezza del canale Logonovo. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto si è verificato poco dopo le 18 quando il ragazzo era in acqua, su un pattino, assi Vai su Facebook

Va a fare il bagno in mare e muore sotto gli occhi del figlioletto di 7 anni; Rimini, fa il bagno in mare con il figlio e scompare nel nulla: il bambino disperato chiede aiuto; Rimini, trovato morto il papà che era scomparso in mare mentre faceva il bagno col figlioletto.

Il bagno in mare finisce in tragedia: muoiono padre e figlioletto di 6 anni - Un uomo e il suo figlioletto di 6 anni anni, di origine straniera, sono morti annegati mentre stavano facendo il bagno. unionesarda.it scrive

Papà annega mentre fa il bagno al mare: ritrovato il cadavere del figlio di 8 anni sulla scogliera - Tragedia in mare a Fano (Pesaro Urbino), nelle Marche, dove un papà di 44 anni e il figlioletto di 8 anni ... Scrive leggo.it