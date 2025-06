Va a ballare con un coltello militare parà picchiato a sangue dai buttafuori

Una serata che doveva essere un divertimento si è trasformata in un incubo per un paracadutista del Battaglione San Marco, colpito con un coltello militare da due buttafuori. La vicenda, avvenuta ad Ancona, evidenzia come un momento di svago possa rapidamente degenerare in tragedia, lasciando ferite e riflessioni sulla sicurezza nei locali pubblici. La domanda ora è: quanto può davvero finire fuori controllo?

ANCONA – Doveva essere una serata da trascorrere in un locale per uno special tour indetto da un bar della zona ma è finita male per un paracadutista del Battaglione San Marco che è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi per averle prese da due buttafuori. Tutto a causa di un coltello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Va a ballare con un coltello militare, parà picchiato a sangue dai buttafuori

