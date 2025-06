Usa trova i giocatori dell' Inter a fare shopping e

con un entusiasmo contagioso, invitandoli a condividere il momento con i suoi follower. La loro paparazzata ha immediatamente fatto il giro del web, regalando un sorriso ai tifosi nerazzurri che sperano in grandi vittorie e in un’estate ricca di sorprese. La presenza dei giocatori fuori dal campo dimostra come anche le star del calcio conservino un lato umano e spontaneo, pronto a sorprendere e coinvolgere.

Nicola Zalewski, Carlos Augusto e Piotr Zielinski negli scorsi giorni, mentre l'Inter era ancora a Los Angeles prima di trasferirsi a Seattle, sono stati avvistati da un fotografo molto popolare sui social, Peter Fouad (1,6 mlioni di follower su TikTok), mentre facevano shopping a Beverly Hills. Fouad ha rotto il ghiaccio facendo i complimenti a Zalewski per le sneaker e, dopo aver scoperto che i tre fossero dei giocatori dell'Inter, gli ha scattato e regalato una foto di gruppo. Il video è subito diventato virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, trova i giocatori dell'Inter a fare shopping e...

