Usa schiaffo a Trump | giudice ordina il rilascio dell' attivista pro Pal Khalil

Un giudice ha ordinato il rilascio dell’attivista pro-Pal Khalil, suscitando scalpore. L’ex studente della Columbia University, arrestato a marzo con l’accusa di aver partecipato a manifestazioni considerate “a favore di Hamas” dalle autorità federali, ora vede aprirsi una nuova strada. Una decisione che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e sulle modalità di repressione delle proteste. La vicenda continua a far discutere, lasciando molti interrogativi sul futuro delle libertà civili in America.

L'ex studente della Columbia University era stato arrestato a marzo perché accusato di aver partecipato a manifestazioni che secondo le autorità federali erano "in favore di Hamas".

