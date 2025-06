Usa incidente autotreno in Pennsylvania | il grande rimorchio sospeso sul cavalcavia

Un incidente impressionante in Pennsylvania ha attirato l’attenzione: un autotreno con grande rimorchio sospeso su un cavalcavia, bloccando una parte della strada nella contea di Chester. Le riprese aeree mostrano il semirimorchio che penzola pericolosamente, lasciando detriti lungo tutta l’autostrada. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini, ma cosa si cela dietro a questo drammatico episodio?

Negli Usa le autorità hanno bloccato una parte di una strada nella contea di Chester, in Pennsylvania, dopo che un autotreno si è schiantato e il rimorchio è rimasto penzolante da un cavalcavia. Le riprese aeree del WPVI mostrano il semirimorchio sospeso sul bordo di una corsia autostradale, dopo aver lasciato detriti lungo tutta la strada e nella zona circostante. Le autorità affermano che gli agenti sono arrivati??sul luogo dell’incidente sulla tangenziale della Route 30 nella municipalità di Sadsbury intorno alle 13.10 ora locale. Non sono stati segnalati feriti. È in corso un’indagine sull’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, incidente autotreno in Pennsylvania: il grande rimorchio sospeso sul cavalcavia

In questa notizia si parla di: incidente - autotreno - pennsylvania - rimorchio

L’incrocio a raso sulla 131 all’altezza di #Macomer si conferma una fonte di continui pericoli. Stamane, l’ennesimo grave incidente (col morto scampato per miracolo). Quanto intende aspettare Anas prima di mettere in sicurezza questo tratto stradale? Sarebb Vai su Facebook

Usa, incidente autotreno in Pennsylvania: il grande rimorchio sospeso sul cavalcavia; Usa, Tir con rimorchio travolto in pieno da un treno merci; Strada troppo stretta per il camion, rimorchio si ribalta: incidente a Cenesi.

Autotreno sbanda per evitare un incidente, il rimorchio si rovescia nel fosso: chiusa via Barca - del mezzo e lo sbilanciamento da un lato del rimorchio con cisterna, che è collassato nel fosso. Secondo msn.com

Rimorchio fuori controllo in A14: polli a spasso per l’autostrada - Un incidente sull'A14, in direzione sud, ha provocato un ribaltamento di un autotreno con polli trasportati nel rimorchio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it