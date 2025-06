Usa festa nel New Jersey per ritorno ostaggio israelo-americano liberato da Hamas

Nel cuore del New Jersey, l’attesa si è accesa con gioia e speranza: decine di persone si sono radunate a Tenafly per celebrare il ritorno di Edan Alexander, il giovane ostaggio israeliano-americano liberato da Hamas. Dopo mesi di angoscia, l’emozione ha travolto la comunità, che ora può finalmente respirare di nuovo libertà. La festa si trasforma in un gesto di solidarietà e rinascita, perché la speranza vince sempre.

Negli Usa decine di persone si sono radunate lungo la strada nella città di Tenafly, nel New Jersey, aspettando l’arrivo dell’americano-israeliano Edan Alexander giovedì. Alexander, 21 anni, è stato rapito da Hamas dalla base delle forze di difesa israeliane dove prestava servizio il 7 ottobre 2023. È stato rilasciato il 12 maggio ed è volato negli Stati Uniti da Israele giovedì. “Siamo così felici di riaverlo indietro”, ha detto Sara Yolkut, residente a Tenafly, dopo aver visto Edan Alexander passare in macchina. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, festa nel New Jersey per ritorno ostaggio israelo-americano liberato da Hamas

In questa notizia si parla di: jersey - americano - hamas - festa

