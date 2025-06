Usa Corte d’Appello dà ragione a Trump | Può schierare la Guardia nazionale a Los Angeles

Una vittoria decisiva per Donald Trump: una corte d’appello federale ha riconosciuto la validità della sua decisione di schierare la Guardia nazionale a Los Angeles, ribaltando una sentenza precedente. La disputa con il governatore Gavin Newsom si inasprisce, sottolineando le tensioni tra federalismo e autorità statale. È un caso che potrebbe ridefinire i limiti delle azioni presidenziali in situazioni di crisi. La sentenza apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla gestione delle proteste e la sicurezza nazionale.

Una corte d’appello federale ha accolto il ricorso presentato da Donald Trump nella disputa con il governatore della California, Gavin Newsom, riguardante il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles in risposta alle proteste legate ai raid anti-migranti. I giudici hanno ribaltato la precedente decisione di un tribunale inferiore, riconoscendo la legittimità dell’azione presidenziale: secondo la sentenza, infatti, «è probabile che il presidente abbia esercitato legalmente la sua autorità statutaria». La corte, composta da tre membri – due dei quali nominati dallo stesso Trump – ha inoltre affermato che, anche in assenza di una preventiva comunicazione al governatore, come richiesto dalla normativa, Newsom non aveva il potere di bloccare l’ordine presidenziale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: «Può schierare la Guardia nazionale a Los Angeles»

