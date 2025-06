Urta auto parcheggiate e si ribalta nell' auto donna incinta e bambino piccolo FOTO

Un incidente choc si è verificato questo pomeriggio in via Malavolta, vicino al Galluzzo, coinvolgendo una donna incinta di quattro mesi e un bambino piccolo. Dopo aver urtato alcune auto parcheggiate, il veicolo si è ribaltato, creando un momento di grande paura e preoccupazione. La scena, immortalata in una foto drammatica, mette in evidenza la fragilità e l'importanza di guidare con prudenza. Fortunatamente, le condizioni di tutti i coinvolti sembrano stabili, ma l’episodio solleva importanti riflessioni sulla sicurezza stradale.

Avrebbe urtato alcune auto parcheggiate in sosta in via Malavolta, zona Due Strade, vicino al Galluzzo, per poi ribaltarsi. È successo questo pomeriggio intorno alle 16:30 e protagonista è una donna, incinta di quattro mesi, che era alla guida dell'auto poi ribaltatasi. Nell'auto c'era anche un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Urta auto parcheggiate e si ribalta, nell'auto donna incinta e bambino piccolo / FOTO

In questa notizia si parla di: auto - parcheggiate - donna - incinta

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato - Un 36enne di origine gambiana è stato arrestato l'11 maggio dopo aver lanciato pietre contro auto parcheggiate e aggredito poliziotti.

#Ucraina Attacco russo su #Odessa: morta una 60enne, 17 feriti, tra i quali anche una donna incinta e un minorenne. Lo riporta Ukrinform, citando il governatore della regione Oleh Kiper Vai su X

Il figlio della donna alla quale hanno rubato e devastato l'auto a San Giovanni a Teduccio per utilizzarla nei caroselli della festa scudetto, mi ha contattato confermando che Geolier, venuto a conoscenza dell'accaduto, si è impegnato ad aiutarla. Lo trovo davve Vai su Facebook

Urta auto parcheggiate e si ribalta, nell'auto donna incinta e bambino piccolo / FOTO; Roma, donna incinta trova il tergicristallo rotto e lascia un biglietto: «Ho parcheggiato male per una visita, ma tu sei maleducato!»; Inseguito dai carabinieri, ferma l'auto per far scendere una donna incinta e poi si schianta: si cerca uomo in fuga.

Urta auto parcheggiate e si ribalta, nell'auto donna incinta e bambino piccolo / FOTO - Avrebbe urtato alcune auto parcheggiate in sosta in via Malavolta, zona Due Strade, vicino al Galluzzo, per poi ribaltarsi. Da firenzetoday.it

Trova il tergicristallo dell'auto rotto e lascia un biglietto: «Ho parcheggiato male perché incinta, tu sei maleducato!» - che posta il bigliettino scritto dalla donna incinta e la foto del tergicristallo della sua auto sfregiato. Riporta msn.com