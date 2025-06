Ursino lancia Chivu | Lo conosco è intelligente e sul suo futuro dico questo

Ursino loda Chivu, definendolo un ragazzo intelligente e pronto a raccogliere questa grande sfida con l’Inter. Dal suo punto di vista, il futuro dell’ex difensore romeno si presenta promettente, e la sua crescita potrà sorprendere tutti. Con un occhio al talento e alla determinazione, Ursino conclude che questa scelta potrebbe rivelarsi vincente per il club nerazzurro, aprendo un nuovo capitolo di successo.

Ursino si è espresso sulla scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu: le parole del dirigente. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino ha parlato anche del nuovo tecnico dell’ Inter Cristian Chivu: LE PAROLE – «Chivu lo conosco, ci siamo parlati tante volte. E’ un ragazzo intelligente, educato. Può fare benissimo. Per lui è una grande occasione. Secondo me l’Inter ha preso un allenatore dal grande avvenire. Scudetto? Il Napoli dopo lo Scudetto e con il grande mercato che ha fatto e farà è la squadra da battere» QUOTE INTER URAWA – Dopo il pareggio col Monterrey l’Inter di Cristian Chivu sfida i giapponesi dell’Urawa nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com