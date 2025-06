Urbanistica dalla rigenerazione delle città alle sfide dell’AI

L’Urbanistica si rinnova, affrontando con entusiasmo le sfide della rigenerazione urbana e dell’intelligenza artificiale. Dal 11 al 14 novembre, Firenze ospiterà la 22ª edizione di Urbanpromo, l’appuntamento di riferimento per il confronto sulle politiche urbane in Italia. Quattro giorni di incontri, idee e innovazioni che plasmeranno il futuro delle città. Un evento imperdibile per chi desidera essere protagonista del cambiamento urbano!

Firenze, 20 giugno 2025 - Sarà ancora una volta l'Innovation Center della Fondazione CR Firenze ad ospitare, dall'11 al 14 novembre, Urbanpromo, la manifestazione promossa dall'Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica, con l'organizzazione di Urbit e il sostegno della Fondazione CR Firenze. Giunta alla sua 22esima edizione, si conferma l'appuntamento di riferimento per il dibattito sulle politiche urbane in Italia. Quattro giorni, decine di eventi e quattro macro-temi – Città, Social Housing, Green e Digital – animeranno la manifestazione, grazie al contributo di professionisti ed esperti provenienti da tutto il Paese.

