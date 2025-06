Uragano Erick almeno due morti in Messico

L'uragano Erick ha lasciato un duro segno nel sud del Messico, con almeno due vittime e danni ingenti lungo le coste. Dopo aver toccato terra all'alba in Oaxaca e indebolito nelle ultime ore, il fenomeno meteorologico continua a mettere alla prova le comunità locali. La tragedia di San Pedro Pochutla, dove un uomo è rimasto folgorato, evidenzia la gravità della situazione. In Guerrero, le conseguenze sono altrettanto preoccupanti, e la situazione rimane sotto stretta osservazione.

Almeno due persone sono morte nel sud del Messico in seguito al passaggio dell' uragano Erick, che si è indebolito nelle ultime ore dopo aver causato ingenti danni lungo la costa. Il governo dello Stato di Oaxaca, dove l'uragano ha toccato terra all'alba, ha confermato che un uomo è rimasto folgorato da cavi ad alta tensione nel comune di San Pedro Pochutla, mentre partecipava alle operazioni di pulizia. Nel vicino Stato di Guerrero, la Protezione civile ha annunciato la morte di un bambino, travolto da un ruscello quando la madre, che lo portava in braccio, ha cercato di attraversarlo. Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC) statunitense, l'uragano si è indebolito durante la notte trasformandosi in un sistema di bassa pressione situato a 155 chilometri dal porto di Acapulco, con venti sostenuti di 45 km orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uragano Erick, almeno due morti in Messico

