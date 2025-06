Uomo Drago l’identità svelata dal DNA del tartaro | l’ominide di Harbin era un Denisova

Scopriamo insieme un affascinante mistero che sfida le nostre convinzioni sulla preistoria: l’Uomo Drago di Harbin, a lungo ritenuto un Homo longi, si rivela in realtà un Denisova grazie a un'analisi genetica innovativa. Un tassello cruciale che apre nuove prospettive sulla nostra evoluzione e sulle interazioni tra ominidi antichi. Continua a leggere per immergerti in questa scoperta che potrebbe cambiare tutto ciò che sappiamo sulla nostra storia...

L’Uomo Drago era un ominide vissuto nel Pleistocene medio, il cui cranio fossile è stato recuperato ad Harbin, in Cina: finora considerato l’olotipo dell’Homo longi, secondo una nuova analisi del DNA estratto dal tartaro dentale era in realtà un Denisova vissuto almeno 146.000 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

