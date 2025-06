Uomo colpisce con uno schiaffone la sua fidanzata per ogni like ricevuto su Instagram | arrestato a Tivoli

Un gesto estremo e inquietante scuote Tivoli: un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver colpito la sua fidanzata con uno schiaffo per ogni “like” ricevuto su Instagram, in un comportamento che sfiora il tentato omicidio e la persecuzione. La scena si è svolta il 13 giugno, quando l’ha aggredita entrando dalla finestra di casa. Un episodio che evidenzia i rischi di una dipendenza patologica dai social media.

Uno schiaffone per ogni “like” ricevuto dalla sua fidanzata su Instagram. La procura di Tivioli ha arrestato un 39enne accusato di lesioni personali, atti persecutori e tentato omicidio e violazione di domicilio e violenza privata. La vittima è la sua fianzata. Il 13 giugno lui è entrato dalla finestra in casa sua e l’ha picchiata a “causa” (si fa per dire.) della pubblicazione su Instagram di una foto insieme a conoscenti durante una passeggiata. Schiaffoni alla fidanzata per ogni “like” su Instagram. Il 13 giugno 2025 la donna, vittima delle violenz e, si era presentata presso l’ospedale di Tivoli lamentando un forte di mal di testa e il personale del pronto soccorso, rilevati ematomi e gonfiore sul volto della donna, aveva attivato immediatamente il cd Codice Rosa, chiedendo l’intervento della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uomo colpisce con uno schiaffone la sua fidanzata per ogni “like” ricevuto su Instagram: arrestato a Tivoli

