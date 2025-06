Uomini e Donne Rosanna conferma di aver lasciato Giuseppe? Il messaggio della dama

Uomini e Donne 2025 scoppia con una nuova notizia bomba: Rosanna conferma di aver lasciato Giuseppe, segnando la fine di una delle coppie più discusse del trono over. Dopo mesi di alti e bassi, le parole della dama sui social lasciano intendere che il capitolo tra i due si chiude definitivamente, dando il via a nuovi capitoli di vita e di cuore. La domanda ora è: cosa riserverà il futuro per entrambi?

Sembra che si sia detta addio anche una delle coppie più discusse e controverse del trono over di Uomini e Donne 2025: quella formata da Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. I due avevano lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi dopo una lunga e tormentata frequentazione. Già allora i dubbi erano tanti – soprattutto da parte di lei. Oggi, attraverso parole cariche di significato pubblicate sui social, Rosanna sembrano confermare la triste notizia. Uomini e Donne: la relazione tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia. Fin da subito era evidente come tra Giuseppe e Rosanna ci fosse uno squilibrio emotivo: lui visibilmente innamorato, lei più cauta, quasi distaccata.

